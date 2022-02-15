Оторвавшийся кусок фуры едва не убил водителя легковушки на «Тавриде»

С большегруза вылетел железный предмет, который чудом не влетел в лобовое. Фото: скриншот из видео

На трассе «Таврида» водитель едва не погибла от куска металла, который отлетел во время движения от впереди ехавшей фуры. Острый металлический предмет пробил декоративную решетку переднего бампера легкового автомобиля и застрял рядом с радиатором.

Как сообщает авто видео, опубликованного в соцсетях, машина в момент происшествия двигалась со стороны села Тополи.

- С большегруза с соседней полосы в машину прилетела вот такая острая железяка, - указывает автор ролика на повредивший машину предмет.

На трассе «Таврида» нередко происходят разные ЧП. Так, недавно на одном из участков дороги под мостом застряла автоцистерна. Водителю пришлось спускать колеса, чтобы сдвинуть многотонный транспорт с места.

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