Где в Симферополе и Алуште не будет воды 15 февраля

Ограничения носят временный характер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть Симферополя, Симферопольского района и Алушты 15 февраля осталась без воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице до 17.00 из-за аварии не будет воды на улицах Дзюбанова (а также в переулке), Чернышевского, Спера, Гоголя, Б.Ленина, Проездная, Герцена и в переулке Вокзальный.

Также до 17.00 будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: улица Пехотинцев, улица Ракетная, улица Джанкойская, улица Чокрак, улица Генчлик, улица Битумная, улица Ларионова, переулок Чокрак, а также прилегающие улицы и переулки.

До 15.00 без воды остались некоторые улицы Симферопольского района. Так, краны временно будут сухими в селе Дубки на улицах Пятихатская, 40 лет Победы, Центральная.

Кроме того, временные ограничения придется потерпеть и жителям Алушты, где до 17.00 не будет воды по адресам: улица Садовая, улица Новоселов, улица Виноградная, улица Морская, улица Лучистая, улица Бедненко, улица Новоселов, улица Солнечная, переулок Октябрьский, переулок Горный. Ранее сообщалось, что в Симферополе и Севастополе 15 февраля частично отключат электричество. На Крымском полуострове свет пропадет из-за ремонтных работ.

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