Под Алуштой в ДТП погиб водитель, сбивший зайца

Из-за темного времени суток водитель не заметил человека на трассе и сбил его. Фото: группа пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РК

В минувшее воскресенье на дороге «Алушта-Судак-Феодосия», недалеко от села Солнечногорское, под колесами авто погиб человек.

Как сообщили КП-Крым в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Крым, причиной смертельной трагедии послужил еще один инцидент - пострадавший до этого сбил зайца и, бросив машину, пошел проверить, в каком состоянии животное. В тот момент, когда мужчина вышел на трассу, на него в темноте наехал другой водитель.

- В 21.10 водитель автомобиля «Фольцваген Боро» в темное время суток, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части, - говорится в сообщении.

К сожалению, от полученных травм пешеход скончался на месте.

Ранее сообщалось, что вблизи Гаспры произошло жестокое ДТП, в котором пострадали три человека.

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