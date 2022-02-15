Летом самолеты в Крым будут летать в два раза чаще

Летом увеличится частота полетов в Симферополь из шести городов страны. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"/telegram

В весенне-летний период 2022 года частота выполнения рейсов в аэропорт «Симферополь» и обратно из некоторых городов России вырастет в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Так, по сравнению с прошлым годом, в два раза чаще начнут летать суда из Белгорода, Ижевска, Мурманска, Чебоксар, Саранска и Ухты. В частности, из Белгорода и обратно самолеты будут летать до семи раз в неделю. Авиасообщение откроется с 27 мая и продлится до конца октября.

Также до пяти раз в неделю будут выполняться рейсы в Симферополь и обратно из Ижевска и Мурманска. Перевозки пассажиров будут осуществляться с конца мая по октябрь. Частота полетов на полуостров из Саранска и Ухты увеличится с одного до двух, а из Чебоксар - с двух до четырех раз в неделю. Авиасообщение с Чебоксарами будет действовать с 28 мая по 29 октября, с Саранском - с 1 мая по 30 сентября, а с Ухтой - с 29 мая по 23 октября.

Напомним, международный аэропорт «Симферополь» в январе обслужил 221,5 тысячи пассажиров. Это на 7% больше, чем в том же месяце 2021 года.

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