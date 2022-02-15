Школа в Заречном примет первых учеников 16 февраля

На строительство объекта потратили 657 миллионов рублей. Фото: Сергей Аксенов/telegram

Новая школа в Заречном уже завтра, 15 февраля, примет первых 229 учеников начальных классов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В школе есть спортивный и тренажерный залы. Фото: Сергей Аксенов/telegram

По его словам, всего образовательное учреждение рассчитано на 800 учащихся, для которых созданы все условия для учебы, отдыха и раскрытия творческих способностей.

Первые две сотни учеников поступят в новую школу 16 февраля. Фото: Сергей Аксенов/telegram

- В классах, лабораториях и мастерских - новейшая компьютерная техника, оборудование, станки. Прекрасные спортивный и тренажерный залы, медицинский блок помогут детям физически развиваться и сохранить здоровье, - сообщил глава республики.

Напомним, строить школу начали еще в конце декабря 2016 года, а завершили - в конце июня текущего года. Всего на работы израсходовали 657 миллионов рублей.

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