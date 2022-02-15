Симферополь вошел в список самых популярных направлений на весну

Поездка туда-обратно обойдется россиянам в 9,6 тыс. рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Симферополь вошел в топ трех самых популярных направлений для отдыха россиян весной. Согласно данным сервиса поездок Туту.ру, на первом месте в рейтинге популярных авианаправлений на весну по России находится маршрут Москва - Сочи, на который приходится 7,9% бронирований.

- В тройку входят направления Москва - Симферополь и Москва - Минеральные Воды. У них сопоставимая доля в общем объеме бронирований (примерно по 5,7%), а также средний чек порядка 9,6 тыс. рублей туда-обратно, - говорится в сообщении.

Напомним, Симферополь также вошел в список самых популярных направлений на 23 февраля. Крымская столица заняла шестое место, а лидерами топа стали Москва и Санкт-Петербург.

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