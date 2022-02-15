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Происшествия15 февраля 2022 8:40

В снежном заносе на Ай-Петри застряла легковушка в ночь на 15 февраля

Машину пришлось вытаскивать с помощью спецоборудования
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Сотрудники Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали машину в районе плато горы Ай-Петри. Фото: mchs.rk.gov.ru

Сотрудники Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали машину в районе плато горы Ай-Петри. Фото: mchs.rk.gov.ru

Сегодня ночью, 15 февраля, двое туристов застряли на плато Ай-Петри: колеса легковушки начали буксовать во время подъема по заснеженному склону. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Дело было поздней ночь, в 01.30. Когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что «Toyota» застряла в снежном заносе.

- С использованием ручного инструмента эвакуировали легковой автомобиль в безопасное место на дорожное полотно. В медицинской помощи никто не нуждался, - говорится в сообщении.

Напомни, несколькими днями ранее двое подростков заблудились в районе крымской Долины привидений.

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