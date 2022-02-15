Ни один перевозчик в Симферополе не соблюдает график движения автобусов

Игорь Федотов по итогам проверки заявил, что перевозчики нарушают направленные властям графики движения автобусов. Фото: Игорь Федотов/facebook

В Симферополе по-прежнему не соблюдается график движения общественного транспорта, который был представлен перевозчиками городским властям.

- Уже сейчас можно говорить, что, к сожалению, ни один перевозчик не соблюдает предоставленный ими же график движения автобусов! Кто-то ездит чаще, кто-то реже, но ни один - вовремя!, - заявил депутат городского совета Игорь Федотов.

Напомним, ранее власти крымской столицы сообщали, что с 7 февраля маршрутки в городе начнут ходить по расписанию. График движения транспорта для удобства был размещен на всех остановках крымской столицы. Также с 7 числа исполняющий обязанности главы администрации Симферополя проводил ежедневные проверки соблюдения перевозчиками этого расписания. Однако, как выяснилось, пока нововведения не дали положительного результата.

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