Севастополец за бесценок продал украденный сейф стоимостью 100 тысяч рублей

Владелец сейфа обратился после пропажи ящика в полицию
Фото: Иван ВИСЛОВ
Севастополец не поскупился раскошелиться на крупный сейф за 100 тысяч рублей. Но из-за больших габаритов ящика, не смог сразу занести его в помещение, временно оставив на улице.
На изделие положил глаз проезжающий мимо грузчик, который сразу подсчитал в уме, сколько сможет за него выручить.
- Мужчина тайком похитил сейф и отвез его на пункт приема металлолома, где сдал за две тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.
Теперь ему свети пять лет колонии.
Напомним, в Симферополе задержали «даму с собачкой», распространяющую наркотики. Крымчанке грозит до 20 лет лишения свободы.
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