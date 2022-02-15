Глава Крыма возложил цветы к памятнику погибшим в Афганистане

15 февраля 1989 года последние подразделения советских войск покинули территорию Афганистана. Фото: Сергей Аксенов/vk

В День памяти воинов-интернационалистов, который отмечается 15 февраля, глава Крыма Сергей Аксенов возложил цветы к памятнику крымчанам, погибшим в период Афганской войны.

- Многие воины-афганцы погибли, защищая интересы и безопасность страны, и память об этом должна сохраняться. Это урок истории, купленный ценой человеческих жизней. Об этом обязательно нужно знать и нашей молодежи, - написал на своей странице «Вконтакте» глава республики.

По его словам, этот день имеет особую ценность не только для самих участников событий, но и для всего народа. Имея за плечами большой опыт, ветераны Афганской войны много сделали для сохранения мира и спокойствия на полуострове в дни Крымской весны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму готовятся отмечать восьмую годовщину воссоединения с Россией.

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