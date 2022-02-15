Из Ярославля в Крым начнут летать самолеты четыре раза в неделю

В летний период авиарейсы из Ярославля в Симферополь будут летать четыре раза в неделю. Фото: new.sipaero.ru

Предстоящим летом количество прямых рейсов из аэропорта в Ярославле («Туношна») в Симферополь увеличится. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Ярославской области.

Полеты будут выполнять две авиакомпании - «Red Wings» и «Nordwind». Уточняется, что полетная компания начнется в конце мая и продлится до октября. Билеты уже поступили в продажу. Рейсы запланированы четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Прямые перелеты из Ярославля в Крым достаточно востребованное направление в летний период. В 2021 году этими рейсами воспользовались более 11 тысяч человек. К слову, недавно Симферополь вошел в список самых популярных направлений на весну, заняв второе место в топе любимых мест для отдыха.

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