В Ялте переселят жильцов из сгоревших квартир в доме на Киевской

Некоторые квартиры после пожара уже не восстановить. Фото: Янина Павленко/telegram

Эксперты признали, что часть многоквартирного дома на улице Киевской, который пострадал 10 января 2022 года при пожаре, не подлежит восстановлению. Поэтому некоторых жильцов из него переселят.

- Киевская, 36 - жилой дом, пострадавший от пожара 10 января. Сегодня озвучили мнение эксперта - часть дома под литерой «В» восстановлению не подлежит, жильцы (16 квартир) попадают под программу по переселения из аварийных домов - постараемся сделать все, чтобы ускорить процесс, - цитирует «Крым 24» главу администрации Ялты Янину Павленко.

Остальная часть дома (литеры А и Б) пострадала меньше, квартиры можно восстановить. Примечательно, что эти литеры - «фасадные», поэтому удастся сохранить исторический облик данной части города.

Янина Павленко подчеркнула, что на месте пострадавшей части дома строить ничего не будут - двор останется в прежнем виде. Она также обратилась к собственникам с просьбой привести прилегающую к дому территорию в надлежащий вид - провисших проводов и покосившихся сараев быть не должно.

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