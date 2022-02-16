В Севастополе на «зебре» сбили школьницу

ДТП случилось в Севастополе. Фото: Елена Семизорова/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В городе-герое Севастополе под колеса легкового автомобиля едва не угодил ребенок.

- На пешеходном переходе улицы Паршина белая КИА сбила школьницу. Девочка вроде бы встала. Автолюбитель с пассажиром подошли к несовершеннолетней. «Скорую» не вызвали, - этот тревожный пост в соцсети, очевидец проиллюстрировал фото с места инцидента.

Пользователи соцсети живо прокомментировали ЧП: «Даже если внешне с девочкой все в порядке, то все равно нужно вызвать «Скорую» и ГИБДД. Если водитель уедет с места ДТП с пострадавшим, то пахнет уголовным делом»; «На улице Парщина есть две опасных «зебры», которые находятся сразу за поворотами. Как правило, водители несутся как угорелые, поэтому здесь дорогу перейти просто нереально».

К сожалению, дети нередко попадают в ДТП. В Симферополе 10 февраля майор полиции на служебном автомобиле сбил 12-летнего ребенка.

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