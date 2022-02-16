Полная газификация Крыма - поручение президента России Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму в программу бесплатной газификации попадут 78 тысяч участков, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Строительство газопровода до границ участка будет проводиться в тех населенных пунктах, которые вошли в соцпрограмму «Газификация населенных пунктов Республики Крым». Все работы намерены завершить до конца 2022 года, а в 2023 году начнут подключать объекты, где требуются дополнительные мероприятия для завершения данной процедуры.

Подать заявку на социальную газификацию можно на сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что газификация всех населенных пунктов Крыма обойдется в 60 миллиардов рублей. В настоящий момент данный вопрос прорабатывает Минэнерго России. Завершить все работы удастся к 2030 году.

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