В Крымских горах все еще лежит снег

Станция канатной дороги в феврале 2022. Фото: Андрей Бачурин/VK

В Крыму хоть и середина февраля, но дует южный ветер, а столбик термометра дотягивается до +10. Но теплый уют находится у моря или на равнине, а горы все еще форсят белоснежным одеянием, в которое их нарядила матушка Зима.

- Плато Ай-Петри, смотровая площадка канатной дороги «Мисхор-Ай-Петр», - так называется подборка из фото и видео, которая появилась в соцсети.

На плато Ай-Петри много снега. Фото: Андрей Бачурин/VK

Неизвестно, сколько еще можно будет любоваться заснеженными вершинами и плато, но синоптики дают следующие прогнозы:

- В Крыму 17 февраля станет еще теплее. Ночью температура воздуха повысится до 0…+5°, днем будет по-весеннему тепло +9…+14°.

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