Крым лидирует в рейтинге направлений для весенних путешествий по России

Российские туристы с большой охотой выбирают Крым для отдыха Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Крым не перестает пользоваться популярностью у отечественных туристов. Так, специалисты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определили, что полуостров лидирует в рейтинге направлений для весенних путешествий по России.

Анализ показал, что 22% туристов планируют встречать весну в Ялте, 20% - в Севастополе. Некоторые все же отдают предпочтение другим регионам страны. Так, 11% россиян желают провести весенние каникулы в Сочи, где скоро начнут цвести магнолия и мимоза. Еще 10% путешественников забронировали отели и квартиры в Санкт-Петербурге на май, чтобы увидеть фестиваль ледоколов и праздник открытия фонтанов в Петергофе.

Также составили десятку самых востребованных направлений, куда можно поехать весной 2022 в России, Шерегеш (8%), Пятигорск (5%), Казань (3%), Лахденпохья (3%), Москва (2%), Домбай (2%).

Напомним, ранее сообщалось, что Симферополь вошел в список самых популярных направлений на весну. Крымская столица заняла второе место в топе любимых мест для отдыха.

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