Власти Симферополя закупят дополнительную технику для уборки улиц

Власти закупят новую технику для уборки улиц. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Власти Симферополя выделили средства на покупку дополнительной техники для предприятия МБУ «Город», которые занимается уборкой улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

- Администрация города выделила средства на покупку дополнительной техники. Сейчас в процессе закупки находятся две подметально-уборочные машины, - цитирует пресс-службе директора МБУ «Город» Антона Гумена.

Отличие данных машин в том, что они могут работать при любых погодных условиях весь год. Минусовая температура, влага - не станут помехой при их эксплуатации. Это должно существенно улучшить качество уборки.

Напомним, ранее сообщалось, что на оборудование остановок в Евпатории нужно около 100 миллионов рублей. 39% остановок в городе не имеют павильонов.

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