Керчь получит первые 20 новых автобусов

Новые автобусы выйдут на городские маршруты. Фото: Совмин РК

Керчи сегодня передадут 20 новых автобусов. Обновление автопарка МУП «Керчьгортранс» проводится по поручению главы Крыма.

На совещании в конце января по проблемным вопросам города-героя обсуждали работу муниципального предприятия по пассажироперевозкам. Выяснилось, что 30 автобусов нуждаются в ремонте и не выходят на маршруты. Также на предприятии накоплены долги в 60 миллионов рублей погасят из городской казны.

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