В Симферополе пересмотрят график движения транспорта в вечернее время

Результаты мониторинга работы транспорта подведут 17 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе по итогам мониторинга движения транспорта в вечернее время откорректируют графики. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи администрации города Георгий Сухацкий.

- С учетом собранных сведений все откорректировано, и в течение недели-двух приведем в соответствие, - отметил он. – В целом требуется корректировка порядка 40% временных интервалов.

Ежедневно прибытие транспорта по графику проверяют на 18 остановках. В рейдах участвуют как работники администрации, так и общественники. Заполняемость транспорта в вечерние часы высокая, около 80%. По этой причине перевозчикам рекомендуют вывести на маршруты дополнительные автобусы.

Напомним, с 7 февраля маршрутные автобусы в Симферополе перевели на движение по расписанию. Вместо интервала на информационных щитках остановок указано время прибытия автобуса, чтобы пассажиры ориентировались и не простаивали зря. Этот эксперимент продлится до конца февраля, и, если жалоб от горожан и гостей станет меньше, его распространят на всю республику.

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