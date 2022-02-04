Начинаем с понедельника: в Симферополе меняется система работы маршруток

Водителей обяжут до 22.00 не сходить с маршрута Фото: Алексей БУЛАТОВ

С понедельника, 7 февраля, маршрутные автобусы в Симферополе переходят на движение по расписанию. Вместо интервала на информационных щитках остановок будет указано время прибытия автобуса, чтобы пассажиры ориентировались и не простаивали зря. Этот эксперимент продлится до конца февраля, и если жалоб от горожан и гостей станет меньше, его распространят на всю республику.

СТРОГО ДО 22.00

В первую очередь переход на движение по графику с указанием точного времени должен продлить фактическую работу транспорта до 22.00. В вечерние часы прибытие автобусов будут проверять с особенной тщательностью - нынешний врио главы столичной администрации Максим Балахонов как-то простоял на остановке 40 минут в ожидании маршрутки, а она так и не пришла. Теперь - придет. По крайней мере, до 17 февраля за этим будут строго следить.

- Мы выедем совместно с руководителями предприятий и будем контролировать 10 дней, - заверил КП-Крым вице-президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак. - Думаю, что за февраль мы эту работу доведем до конца, люди привыкнут к вечернему расписанию и будут ориентироваться по времени движения автобусов. И тогда снизится поток жалоб. Я уверен, автобусы по расписанию станут выгоднее всем, в том числе, перевозчикам.

СЛЕДИТЕ ПО КАРТЕ

Жалобы на отсутствие маршруток в вечернее время сыплются не только от жителей Симферополя и пригорода - в каждом городе есть проблема добраться домой после восьми вечера. Интервал движения в вечернее время не выдерживается. И причина банальная - нет денег платить зарплату водителям. По закону их должно быть минимум двое на каждую единицу транспорта. Тогда автобус будет выходить на маршрут в 6 утра и уходить в 22 часа в парк. По факту водитель один, и работать 16-тичасовую смену он не в состоянии.

- В Симферополе 50% транспорта у перевозчиков в аренде. Его собственником выступает сам водитель, и он решает: если не выгодно, то выходить на маршрут нет смысла, - пояснил Лудчак. - Сейчас руководством республики поставлена задача: в течение этого года избавиться от арендованного транспорта. Только собственный подвижной состав с наемными работниками.

Для соблюдения расписания часть автопарка будет выходить на маршруты с 14.00, чтобы доработать до 22.00. Поскольку речь идет о 2-3 автобусах, проблем в утреннее время это не должно вызвать. На случай «провала» будет работать «горячая линия», куда пассажиры смогут сообщить о несоблюдении графика. В дальнейшем следить за городским транспортом планируют через Яндекс.Карты.

КОНКУРС БЫЛ И БУДЕТ

За последние два года частные перевозчики приобрели или взяли в лизинг 400 новых автобусов. Госпредприятие «Крымтроллейбус» и МУП «Гортранс» получили вдвое больше - замена автопарка идет с параллельным замещением частников на маршрутах. Но старенькие «Богданы» и «Газели» продолжают возить пассажиров, будто выжимая из себя последнее. Совсем недавно в Симферополе прошел конкурс среди перевозчиков, призванный обновить городские автобусы - в каждом должно быть подключение к ГЛОНАСС, видеонаблюдение, устройство для бесконтактной оплаты проезда и кондиционеры. По итогу обновление коснулось лишь 15 маршрутов из 42, выставленных на конкурс. Всего в городе их 47.

- В рамках муниципального контракта перевозчики на 15 маршрутах начнут работать с более строгими требованиями, прописанными в договорах, которые мы будем отслеживать совместно с общественностью, - заверил замглавы администрации Симферополя Ислям Усеинов. - Для бесперебойного движения по Симферополю продолжили заключение договоров по временной процедуре, и данные маршруты вновь будут представлены на конкурс, к которому идет подготовка документации. Максимально контракт по временной перевозке составляет 6 месяцев, и за это время будет объявлено о проведении конкурса.

Временные договоры как раз позволяют перевозчику добивать старый автопарк, игнорируя требования. Постепенно водители со своим автобусом, который по договору арендует транспортное предприятие или индивидуальный предприниматель, уходят с рынка. После введения автоматической системы оплаты проезда (АСОП) официальная аренда транспортных средств стала невыгодна - перевозчик получает 70% средств по безналу на счет, и все операции подлежат налогообложению. Собственный транспорт и водитель на зарплате намного выгоднее.

ВОДИТЬ НЕКОМУ

С водителями у перевозчиков дефицит. Одно дело, когда маршрут выполняет собственник на своем автобусе и крутит баранку до последнего, другое - соблюдение законодательства о труде и отдыхе, норм безопасности и пр. На каждый автобус должно быть 2,7 водителя - два обязательно, а 0,7 на случай отпуска или больничного одного из постоянных шоферов. По самым приблизительным подсчетам, в Крыму около 3 тысяч вакансий на транспортных предприятиях, и закрыть их за счет приезжих с материка нельзя - служебного жилья у предприятий нет, а съемное водительская зарплата не покроет. Переподготовка водителей на категорию D за счет бюджета результата не дала - за год этой возможностью воспользовались всего 30 человек, которых рекрутировал «Крымтроллейбус» на новенькие ЛиАЗы - в прошлом году предприятие получило 295 машин и еще 305 прибудут в Крым в этом году. Престиж профессии водителя должен поддерживаться уровнем зарплат, а они оставляют 30-40 тысяч в месяц. Поднимать стоимость проезда до экономически обоснованных 29 рублей власти не торопятся, поскольку больше половины пассажиров - льготники, и за их проезд платит казна республики. Запланированное на март подорожание до 20 рублей безналичным расчетом и 25 рублей наличными является индексацией тарифа на уровень инфляции, которую не проводили с 2019 года.

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