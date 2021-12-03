Замглавы симферопольской администрации не смог уехать домой на маршрутке

Чиновник решил самостоятельно проверить, как работает городской транспорт Фото: Архив "КП"

Проблема общественного транспорта в Симферополе давно волнует местных жителей. Каждое утро горожанам приходится стоять в пробках, а в вечером около часа проводить на остановке в ожидании нужного автобуса. С такой же проблемой столкнулся и замглавы администрации Симферополя Максим Балахонов.

Вечером 2 декабря чиновник решил самостоятельно проверить, как работают городские маршрутки. В 19.47 он вышел на остановку на площади им. Ленина, что на ул. Севастопольской, где стал ждать автобус №96.

На остановке он провел 40 минут. Фото: Максим Балахонов / ФБ

Однако даже спустя 40 минут маршрутка не доехала до нужной точки. Как потом с удивлением выяснил Балаханов, в вечернее время водители автобусов самовольно отклоняются от схемы движения или вовсе сходят с маршрута.

- Через эту остановку проходят восемь автобусных маршрутов, в том числе №96 (Пневматика-Марьино). На остановку я вышел в 19.47, и, скажу честно, сначала меня удивило отсутствие на ней людей. Но, как выяснилось за 40 минут нахождения на остановке до 20.27, автобусов тоже на ней немного - прошел один муниципальный маршрут №62. Маршрута №96 я не дождался, как, впрочем, и других, - отметил чиновник.

На сервисе Яндекс.Карты было видно, что некоторые автобусы все же идут в нужную сторону, но их маршруты были изменены в обход улицы Севастопольской.

После такого разочарования замглавы пригласил представителей перевозчиков в администрацию для выяснения причин происходящего и принятия мер.

Напомним, плачевную ситуацию в городе пытались решить еще в октябре. Два месяца назад власти Симферополя планировали уволить старых перевозчиков и провести конкурсы для новых, так как почти на всех маршрутах были нарушения. Сотрудники администрации даже устраивали проверки, но ситуация с транспортом, как видно, так и не изменилась.

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