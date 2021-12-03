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Общество3 декабря 2021 9:42

Замглавы симферопольской администрации не смог уехать домой на маршрутке

Чиновник простоял на остановке около сорока минут
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Чиновник решил самостоятельно проверить, как работает городской транспорт

Чиновник решил самостоятельно проверить, как работает городской транспорт

Фото: Архив "КП"

Проблема общественного транспорта в Симферополе давно волнует местных жителей. Каждое утро горожанам приходится стоять в пробках, а в вечером около часа проводить на остановке в ожидании нужного автобуса. С такой же проблемой столкнулся и замглавы администрации Симферополя Максим Балахонов.

Вечером 2 декабря чиновник решил самостоятельно проверить, как работают городские маршрутки. В 19.47 он вышел на остановку на площади им. Ленина, что на ул. Севастопольской, где стал ждать автобус №96.

На остановке он провел 40 минут. Фото: Максим Балахонов / ФБ

На остановке он провел 40 минут. Фото: Максим Балахонов / ФБ

Однако даже спустя 40 минут маршрутка не доехала до нужной точки. Как потом с удивлением выяснил Балаханов, в вечернее время водители автобусов самовольно отклоняются от схемы движения или вовсе сходят с маршрута.

- Через эту остановку проходят восемь автобусных маршрутов, в том числе №96 (Пневматика-Марьино). На остановку я вышел в 19.47, и, скажу честно, сначала меня удивило отсутствие на ней людей. Но, как выяснилось за 40 минут нахождения на остановке до 20.27, автобусов тоже на ней немного - прошел один муниципальный маршрут №62. Маршрута №96 я не дождался, как, впрочем, и других, - отметил чиновник.

На сервисе Яндекс.Карты было видно, что некоторые автобусы все же идут в нужную сторону, но их маршруты были изменены в обход улицы Севастопольской.

После такого разочарования замглавы пригласил представителей перевозчиков в администрацию для выяснения причин происходящего и принятия мер.

Напомним, плачевную ситуацию в городе пытались решить еще в октябре. Два месяца назад власти Симферополя планировали уволить старых перевозчиков и провести конкурсы для новых, так как почти на всех маршрутах были нарушения. Сотрудники администрации даже устраивали проверки, но ситуация с транспортом, как видно, так и не изменилась.

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