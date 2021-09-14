Транспорт будущего: Почему крымскому троллейбусу нет альтернативы

В этом году крымский троллейбус отметил 60-летие. Фото: Турпортал Крыма

Крымскому троллейбусу принадлежит не один рекорд: самая протяженная высокогорная трасса, уникальные междугородние маршруты, троллейбусы-долгожители и династии водителей. Недавно «Крымтроллейбус» пересчитал свой пассажиропоток и оказалось, что за 60-летнюю историю предприятие перевезло 5,5 миллиардов пассажиров, что тоже своего рода рекорд.

- Идея проложить междугороднюю троллейбусную трассу из Симферополя на Южный берег Крыма принадлежит Никите Хрущеву. Тогда этот транспорт только входил в моду и считался передовым, - рассказывает первый заместитель генерального директора ГУП «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов. - Когда только открывался троллейбусный парк, конкурс был 10 водителей на одну вакансию. Сейчас у нас дефицит водителей, хотя приезжают даже с материка устраиваться на работу.

Водителей троллейбусов на предприятии готовят самостоятельно. Достаточно иметь водительскую категорию B и пройти бесплатное трехмесячное обучение с последующей отработкой в течение года на предприятии. В отличие от прежних лет, молодежь охотнее идет работать водителем, поскольку электротранспорт в тренде, а современные троллейбусы оснащены всем необходимым для комфорта. К тому же, троллейбус остается едва ли не единственным видом транспорта, которым можно передвигаться по Симферополю, пригороду и на Южный берег Крыма, начиная с 5 утра и практически до полуночи.

- Уже организована whatsapp-приемная, чтобы в максимально короткий срок пассажиры могли донести свое негодование, возмущение, предложения или благодарность, - отмечает Мартынов. - В каждом троллейбусе есть QR-код для моментального обращения в приемную, а в скором времени появится приложение для междугородних маршрутов, чтобы каждый пассажир через свой смартфон мог слушать экскурсию. Пока это перспектива, которая позволяет идти в ногу со временем.

Электробусы для Крыма не актуальны, поскольку нет инфраструктуры. Стоимость электробуса намного выше троллейбуса, и на каждой конечной станции нужно оборудовать устройства для подзарядки. Габариты электрического автобуса для необеспеченных троллейбусным сообщением улиц не подходят, а пускать его дублирующими маршрутами экономически нецелесообразно.

- Может быть спустя 10 лет электробусы будут настолько удобными и экономичными, что мы вернемся к вопросу замены троллейбусов, - говорит замдиректора предприятия. - Но пока для нас актуально ремонтировать контактную сеть и покупать троллейбусы с автономным ходом, которые могут пройти какое-то расстояние без сети.

Параллельно республиканское предприятие занимается развитием автобусных маршрутов. В автопарке сейчас на 240 троллейбусов приходится 348 автобусов, и скоро их будет еще больше. Автобусные парки «Крымтроллейбуса» появятся во всех крупных городах и районных центрах, чтобы выполнить транспортный заказ.

- Не проходит и недели, чтобы нам не поручили открыть новый маршрут, - подчеркивает Мартынов. - Люди обращаются к главе Крыма, в Минтранс РК, и все просьбы удовлетворяются. Техники нам хватает, нам людей не хватает.

После 2014 года Крымтроллейбус получил новый подвижной состав. Отработавшие полвека троллейбусы Škoda теперь служат для обучения будущих водителей троллейбуса, и, в скором времени, станут раритетным транспортом для экскурсий по городам полуострова. Есть идея сделать выставку троллейбусов, поскольку в автопарках в наличии 10 марок троллейбусов, начиная от «Škoda 9Tr» и «Škoda 14Tr», и заканчивая «Тролза» и «СВАРЗ». Каждый представляет эволюционный шаг в развитии троллейбусного транспорта. Отследить его этапы предлагает Музей истории троллейбуса, расположенный на территории предприятия. Его посещение бесплатное по предварительным заявкам.

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