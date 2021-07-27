Из Симферополя в Ялту запустили первый троллейбус с аудиогидом

За два с половиной часа пассажиры смогут послушать около 38 аудио-экскурсий. Фото: туристический портал Республики Крым Travel Crimea

Из Симферополя в Ялту отправился первый троллейбус, оснащенный электронным аудиогидом. Теперь проехать по самому протяженному в мире высокогорному маршруту с электронным экскурсоводом можно будет два раза в день.

Проект реализуется Министерством курортов и туризма РК, ГУП РК «Крымтроллейбус» и АНО «ТРК Крым». Фото: туристический портал Республики Крым Travel Crimea

За два с половиной часа пассажиры смогут послушать около 38 аудио-экскурсий, которые включаются автоматически в соответствии с локацией.

Озвучка специально синхронизирована с маршрутом троллейбуса с помощью аудио оповещения и оборудования спутниковой навигации ГЛОНАСС. Пассажир даже может выбрать голос для прослушивания, так как экскурсии записаны в четырех вариациях - двумя женскими и двумя мужскими голосами.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, в будущем возможно, что аудиогидами выступят известные российские артисты и исполнители. На стоимость билета это никак не повлияет – он также будет составлять 183 рубля.

В будущем возможно, что аудиогидами выступят известные российские артисты и исполнители. Фото: туристический портал Республики Крым Travel Crimea

- Эти два троллейбуса из Симферополя в Ялту будут курсировать каждый день в 11.01 и в 17.47. Можно выбрать билеты заранее именно на это время, - говорит журналистам заместитель гендиректора госпредприятия «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

Напомним, необычный маршрут открыли в честь 60-летия завершения строительства второй очереди междугородной троллейбусной линии Алушта-Ялта, протяженностью 33 км. Таким образом, было завершено сооружение самого длинного горного троллейбусного маршрута в мире «Симферополь - Алушта-Ялта», протяженностью 85 км. А благодаря строительству новой дороги на Южный берег полуострова до Ялты можно добраться за два с половиной часа, вместо привычных четырех.

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