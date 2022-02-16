Керчанин получил 2,2 года условно за мошенничество при изготовлении мебели

В Керчи постановлен приговор по уголовному делу о мошенничестве при изготовлении мебели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи суд приговорил предпринимателя-мошенника к 2,2 годам условно за мошенничество в сфере изготовления мебели. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Жертвами обмана керченского мошенника стали шесть человек, которые в общей сложности заплатили подсудимому 1,8 миллиона рублей, но выполнения заказов так и не дождались. Как выяснилось, все деньги крымчанин уже успел потратить на собственные нужды.

- Керченским городским судом постановлен приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), - говорится в сообщении.

Его приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, в Ялте столяр-мошенник вернул 158 тысяч рублей обманутому заказчику. Эта сумма покрыла нанесенный ущерб и сумму невыполненного заказа.

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