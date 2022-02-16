Экс-главе села в Сакском районе вынесли приговор за халатность с 10-миллионным ущербом

Фото: пресс-служба ГСУ СК по РК и Севастополю

Сакский районный суд вынес приговор экс-главе Молочненского сельского поселения Денису Плохих. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, бывшего чиновника признали виновным в халатности, повлекшей многомиллионный ущерб.

Напомним, речь идет о благоустройстве пляжа в селе Витино, общей площадью более 24 тыс. квадратов. Администрация поселения заключила контракт с местным предпринимателем, но вместо проведения работ, бизнесмен попросту вывозил песок. Глава поселения был в курсе происходящего, но не сообщил об этом в госорганы. По вине Дениса Плохих был причинен ущерб почве, сумму которого оценили в 10,3 млн рублей.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Дениса Плохих также лишили права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ сроком на один год.

В отношении предпринимателя, с которым администрация заключала контракт на благоустройство пляжа, также возбуждено уголовное дело. Его расследование поставлено на контроль прокуратуры республики.

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