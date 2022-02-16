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Общество16 февраля 2022 9:04

Названа причина отсутствия кандидатов на пост главы администрации Симферополя

Претенденты на кресло мэра Симферополя нарушают условия подачи документов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Виктор Агеев. Фото: пресс-служба городского совета Симферополя

Виктор Агеев. Фото: пресс-служба городского совета Симферополя

Причина отсутствия претендентов на пост главы администрации Симферополя в том, что кандидаты не соблюдают условия подачи документов, выбирая менее энергозатратный метод - отправляют копии бумаг по почте.

- Очень много обращается в городской совет, в наш отдел кадров, людей, которые хотят подать документы. Но, к сожалению, они все отправляют их по электронной почте, а это не соответствует условиям конкурса. Подача должна быть только «живыми» документами, личное присутствие обязательно, - пояснил председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев.

Тем не менее, по его словам, кандидаты все еще могут грамотно подготовится и подать документы - времени достаточно.

Напомним, предыдущий конкурс на пост градоначальника был признан несостоявшимся. Причина - отсутствие необходимого количества кандидатов. Поэтому выборы перенесли на 11 марта.

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