Нового мэра Симферополя планируют выбрать 11 марта

Фото: пресс-служба городского совета Симферополя

В Симферополе новый конкурс по выбору градоначальника проведут 11 марта. Об этом сообщил председатель городского совета Виктор Агеев в ходе аппаратного совещания.

- Вопрос объявления повторного конкурса на должность главы администрации будет рассмотрен городским советом в среду, 16 февраля, - уточнил Агеев.

Внеочередная сессия горсовета, в повестку которой включен вопрос об объявлении повторного конкурса на пост мэра Симферополя, состоится завтра, 16 февраля в 10 часов утра.

Как ранее сообщала КП-Крым, на должность главы администрации претендует и участник телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов, более известный под псевдонимом Клубничка. Как шоумен заявил в соцсетях, он готов предложить свою кандидатуру, потому что у него есть «команда, есть свое видение, есть понимание того, каким должен быть мэр». В случае избрания себя градоначальником, Жемчугов пообещал симферопольцам сделать их жизнь лучше.

Напомним, выборы главы города, назначенные на 11 февраля, были признаны несостоявшимися. Всего на конкурс было подано четыре заявки. По результатам проверки документов, двум кандидатам было отказано в допуске к участию в выборах мэра, а еще один крымчанин «снял» свою кандидатуру сам.

Документы на конкурс подавали в том числе и помощник депутата горсовета Михаил Шумилин и бывший директор МБУК «Парки и столицы» Виталий Ратковский.

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