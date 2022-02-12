Мэром Симферополя хочет стать Глеб Клубничка из «Дома-2»

Бывший участник «Дом-2» Глеб Клубничка в 2020 году стал членом Общественного совета Симферополя. Фото:gleb_zhemchugov/Instagram

В Симферополе сорвался конкурс на должность главы администрации города. На кресло мэра претендовали четыре человека. После проверки документов двух кандидатов не допустили к участию в выборах, а еще один добровольно снял свою кандидатуру. Но, как гласит народная пословица, свято место пусто не бывает.

В соцсети появилось видео, которое записал скандально знаменитый участник реалити-шоу «Дом-2», известный большинству людей под псевдонимом «Клубничка».

- Я узнал, что выборы мэра в Симферополе не состоялись, потому что нет кандидатов. Я готов предложить свою кандидатуру, потому что у меня есть команда, есть свое видение, есть понимание того, каким должен быть мэр. Самое главное – я люблю людей! - заявил Глеб Жемчугов. - Вы скажете, что у меня плохое прошлое, проблемы с алкоголем, проект «Дом-2»?! Это не главное! Главное, какие выводы делает человек после своих ошибок!

Пламенный оратор в завершении пообещал: - Если я стану мэром, то сделаю жизнь горожан намного лучше!

И еще раз подтвердил серьезность своих намерений:

- Официально заявляю, что я – Глеб Викторович Жемчугов подаю документы на пост главы администрации города Симферополя.

Клубничка неслучайно выбрал крымский город для карьерного роста. В конце 2020 года бывший участник реалити-шоу «Дом-2» стал членом Общественного совета муниципального образования Симферополя. Но горожане возмутились такому выбору властей и Глебу Жемчугову пришлось отказаться от общественной работы на благо столицы Крыма.

В титрах видеообращения допущена досадная ошибка. Фото: кадр видео gleb_zhemchugov/Instagram

- Мы еще увидимся с вами на улицах Республики Крым, - пообещал непонятый и непринятый простым людом Клубничка. - Есть планы, задачи, идеи и цели.

И вот ведущий, блогер, так себя называет Клубничка, дал о себе знать. Правда не обошлось без казусов. В титрах видео вместо «Симферополь» пропечаталось «Сисферополь». Хотя мужественному человеку, готовому взвалить на свои плечи заботу о столице Крыма, такие мелкие оплошности простительны.

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