Скандальный Глеб Жемчугов, который больше известен, как участник «Дома-2» Клубничка, захотел выйти из состава одной из рабочих групп Общественного совета Симферополя.- Из-за того, что слишком много плохих комментариев, принял решение уйти из Общественного совета Симферополя. Дабы вас не раздражать. Делать добрые дела можно и без каких-либо регалий. Их делают сердцем, - такой видео-пост появился на странице Клубнички в Instagram.Глеб Жемчугов ушел с совета столицы региона, но вот все же полуостров он решил не оставлять без своего внимания и заботы.- Мы еще увидимся с вами на улицах Республики Крым, - пообещал он. - Есть планы, задачи, идеи и цели.Под занавес он выдал себе весьма лестную характеристику: - Трезвый, добрый и позитивный!Глеб Жемчугов в телепроекте «Дом-2» заработал плохую славу скандалиста, злоупотребляющего алкоголем. Клубничка в реалити-шоу устраивал ссоры и потасовки не обращая внимания на пол оппонента. Но потом взялся за ум и пришел в организацию «За трезвый Крым», чтобы избавиться от пагубной привычки.Мир, казалось забыл о его существовании, но стоило ему обозначить себя в Общественном совете Симферополя, как соцсети наполнились негативными, порой нецензурными комментариями. Клубничка же попросил дать ему шанс, просьба видимо не была услышана.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБывший участник «Дом-2» Глеб Клубничка стал членом Общественного совета СимферополяНе так давно Клубничка покинул реабилитационный центр «За Трезвый Крым» (подробнее)Скандально известный участник «Дом 2» Глеб Клубничка рассказал, чем займется в Общественном совете СимферополяНазначение одиозного Жемчугова вызвало бурю негодования у жителей крымской столицы (подробнее)