«Я оказался на самом дне»: Зачем экс-частник «Дома-2» Глеб Клубничка приехал жить в Крым

Уже около двух лет Жемчугов живет на полуострове. Фото: Глеб Жемчугов / Instagram

Звезда реалити-шоу «Дом-2» в прошлом, а сейчас - сотрудник реабилитационного центра «За трезвый Крым» Глеб Жемчугов по прозвищу «Клубничка» уже второй год живет в Крыму. За это время на полуострове он успел пройти курс реабилитации от алкогольной зависимости, стать членом благотворительного фонда и попасть в политику. В эфире радио «Комсомольская правда - Крым» Жемчугов рассказал о том, как он оказался в Крыму, почему ушел из Общественной палаты Симферополя и зачем ему кресло депутата.

ПОЧЕМУ КЛУБНИЧКА

Имя «Глеб Клубничка» знакомо многим уже около 20 лет, еще со времен реалити-шоу «Дом-2». Но мало кто знает, как появился этот псевдоним и почему в свои 32 года мощный и брутальный мужчина все еще остается Клубничкой.

- Это имя тянется с далеких лет, когда я вплотную увлекался хип-хоп музыкой. Тогда я жил во Владивостоке и на одном из фестивалей современной музыки для выступления нужно было придумать какой-то псевдоним, чтобы точно запасть в душу зрителям и ярко выступить. Перебирая разные слова, друзья в шутку предложили стать клубничкой. Так прозвище за мной и закрепилось, - рассказывает Жемчугов. - Потом уже на «Доме-2 я сразу так и представился.

КРЫМ ДАЛ НОВУЮ ЖИЗНЬ

На солнечный полуостров Глеб приехал около двух лет назад. Сюда его отправили его родители, чтобы мужчина вылечился от алкогольной и наркотической зависимостей. Всего за год реабилитации Жемчугову удалось полностью избавиться от вредных привычек.

- Тогда я дошел до очень плачевного состояния. Можно сказать, дошел до дна, поэтому меня отправили в реабилитационный центр «За трезвый Крым». Все советовали именно его из-за большого показателя выздоровевших людей, - вспоминает Глеб.

После лечения экс-звезда телевидения решил, что может и сам помогать зависимым людям, поэтому стал сотрудником центра реабилитации.

Теперь уезжать из Крыма Жемчугов не планирует. Здесь для него самый благоприятный климат во всех смыслах.

- Так как после реабилитации я полностью поменял свой круг общения, пришлось обрубить все прошлые контакты. С некоторыми бывшими друзьями полностью перестал общаться, так как я оказался по другую сторону зависимости. Теперь помощь оказываю я, а не мне, - говорит Жемчугов.

На полуострове Глеб обрел новую жизнь: часто выступает в качестве ведущего мероприятий, помогает людям справиться с алко- и наркотической зависимостью, является промоутером одного спортивного клуба.

ХОТЕЛ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ

В конце прошлого года весь Крым облетела новость - скандально известный участник «Дома-2» решил податься в политику. Жемчугов сам изъявил желание стать частью Общественной палаты Симферополя, но этим сильно разозлил крымчан.

- Люди просто не понимали, что это орган, в который может вступить каждый желающий и делать что-то полезное для города. Это просто волонтерское движение. Когда я туда попал, крымчане просто подумали, что я, скандальная звезда из «Дома-2», алкоголик и наркоман, пришел и занял пост какого-то депутата, но это ведь не так. Я всего на всего стал волонтером, потому что хотел помогать людям, - сокрушает Жемчугов.

В эфире радио «Комсомольская правда – Крым» Глеб Жемчугов рассказал о своих планах и увлечениях. Фото: Глеб Жемчугов / Instagram

НА ПОМОЩЬ К АКСЕНОВУ

После шквала негатива Общественную палату все же пришлось оставить, но в своих желаниях Глеб не привык себе отказывать. Теперь он метит в настоящую политику, уже представляя себя помощником депутата или даже главы Крыма Сергея Аксенова.

- У меня есть на это силы и есть на это желание. Мне хочется этим заниматься. Я говорил о том, что хотел попасть в команду какого-то хорошего чиновника - мэра или депутата, и поработать, - говорит Жемчугов. - Хотелось бы десяток лет поработать в команде управленцев, а позже стать депутатом, чтобы в дальнейшем и отстаивать права людей.

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