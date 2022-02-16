На трассе «Таврида» БТР протаранил легковушку

Фото: Telegram-канал AMS Simferopol

На трассе «Таврида» произошло ДТП с участием бронетранспортера и легкового автомобиля «Лада». Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.

Отмечается, что авария произошла на трассе по направлению из Симферополя в Белогорск. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По мнению некоторых очевидцев, виновником аварии мог стать бронетранспортер. Однако, другие же считают, что легковушка просто вклинилась в колонну.

- С учетом того, что это была середина колонны, «десятка» должна была направо на Трудовое уходить, но, опередив колонну, перед сужением вклинилась, - отмечают очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе крымской Госавтоинспекции корреспонденту КП-Крым не смогли прокомментировать ситуацию, посоветовав обратиться к представителям военного подразделения. В пресс-службе Южного военного округа на момент публикации не удалось получить оперативных комментариев.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЮВО покидают Крым после учений. Они приступили к возвращению в регионы постоянной дислокации, в числе которых республики Дагестан и Северная Осетия.

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