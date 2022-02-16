Здание нового детсада №36 в Симферополе дало трещины

Здание нового детсада дало трещины. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

Здание нового детского сада №36 в Симферополе на улице Балаклавской дало трещины. Хотя совсем недавно, в сентябре 2021 года, дошкольное учреждение только начало принимать первых воспитанников.

- По данному факту руководитель дошкольного учреждения сразу же поставила в известность профильное подразделение администрации города и подрядную организацию, проводившую строительство, - сообщили в пресс-службе местной администрации.

По словам заместителя главы администрации города - начальника управления образования Татьяны Сухиной, специалисты уже провели осмотр, а трещины закрыли строительной сеткой и зашпаклевали. Все дальнейшие работы будут выполняться в рамках гарантийный обязательств подрядчика, который занимался строительством данного объекта.

Напомним, ранее специалисты назвали настоящую причину повреждения здания Ханского дворца в Бахчисарае. Как выяснилось, строение не первый год «ползет» в сторону русла реки.

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