ФСБ проверяет документы из-за повреждений Митридатских лестниц в Керчи

Митридатскую лестницу, которая пошла трещинами, отремонтируют за месяц. Фото: Вадим Шалухин/vk

Сотрудники ФСБ произвели выемку документов у заказчика работ по восстановлению Митридатских лестниц в Керчи. Об этом журналистам сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян.

- В настоящее время правоохранительные органы занимаются этим вопросом, в частности Федеральная служба безопасности, документы у заказчика изъяли, а также министерство культуры Российской Федерации с привлечением сотрудников МВД проводит технические экспертизы на этом объекте, - сообщил Петросян.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства культуры РК, трещины могли возникнуть как в результате механических повреждений, так и из-за перепадов температуры. Устранением выявленных повреждений займется подрядная организация в рамках гарантийных обязательств.

Уточнятся, что отчетная документация после завершения реконструкции на объекте, которую завершили в июне 2021 года, была принята органом охраны объектов культурного наследия.

- Разработанная отчетная документация в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-Ф «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» была принята органом охраны объектов культурного наследия, - уточнили в ведомстве.

Трещины и иные повреждения, выявленные после реконструкции, никак не влияют на безопасность эксплуатации объекта. Как отметил министр строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян, выявленный объем повреждений относительно невелик, поэтому все недочеты устранят быстро - за месяц.

Напомним, контракт на ремонтно-реставрационные работы Митридатских лестниц был заключен в августе 2019 года. Подрядной организацией выступило АО «Баварский дом». Информация о появившихся дефектах на Митридатской лестнице распространилась в соцсетях феврале 2022 года. Ранее руководитель АО «Баварский дом», которое занималось реконструкцией, рассказал КП-Крым о деталях предстоящего ремонта на объекте.

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