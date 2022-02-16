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Общество16 февраля 2022 11:51

В Симферополе 19 февраля будут бесплатно раздавать фрукты и антисептики

В рамках акции Stop COVID-19
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Все желающие в рамках акции смогут получить свежие фрукты бесплатно

Все желающие в рамках акции смогут получить свежие фрукты бесплатно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе 19 февраля пройдет благотворительная акция Stop COVID-19, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Общественное движение социальных и гражданских инициатив Республики Крым «Команда возможностей» приглашает всех желающих бесплатно получить порцию витаминов в виде фруктов, - говорится в сообщении.

С 11.00 до 17.00 на перекрестке улиц Горького и Пушкина каждый сможет бесплатно получить яблоки, средства индивидуальной защиты, антисептики, а также узнать актуальную информацию о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее в Симферополе школы №13 и 36 закрыли на карантин из-за ОРВИ. Также в других школах закрыт 31 класс.

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