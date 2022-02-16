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Политика16 февраля 2022 12:02

Бывший мэр Керчи Бороздин покинул пост замминистра транспорта Крыма

Эту должность он занимал с сентября 2021 года
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Экс-мэр Керчи Сергей Бороздин покинул свой пост заместителя министра транспорта Крыма. фото: Сергей Бороздин/Facebook

Экс-мэр Керчи Сергей Бороздин покинул свой пост заместителя министра транспорта Крыма. фото: Сергей Бороздин/Facebook

Бывший глава администрации Керчи Сергей Бороздин освобожден от должности заместителя министра транспорта Республики Крым.

Как передает «Крым 24», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

- Освободить Сергея Бороздина от должности заместителя министра транспорта Республики Крым по соглашению сторон служебного контракта 16 февраля 2022 года, - сказано в документе.

В июне 2021 года Сергей Бороздин заявил об уходе с поста главы администрации города по собственному желанию. А в сентябре того же года он был назначен на должность заместителя министра транспорта Крыма.

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