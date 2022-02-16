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Происшествия16 февраля 2022 13:56

В Крыму украинского журналиста осудили на шесть лет за хранение взрывчатки

Также он выплатит крупный штраф
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Журналиста украинского СМИ приговорили к шести годам колонии

Журналиста украинского СМИ приговорили к шести годам колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вынесен приговор журналисту украинского СМИ за незаконную переделку взрывного устройства, сообщили в пресс-службе Симферопольского районного суда.

- Журналист иностранного СМИ - Радио Свобода (проект Крым.Реалии), выполняющего функции иностранного агента, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 УК РФ и частью 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывного устройства, а равно незаконная переделка взрывного устройства), - говорится в сообщении.

Его приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере 110 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил украинского шпиона к 12 годам колонии. Его сообщница, работавшая в Минобороны РФ, получила 8 лет заключения.

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