В Симферополе требования к работе автобусов соблюдают только 15 из 42 перевозчиков

В Симферополе больше половины перевозчиков не соответствуют новым требованиям Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе меньше половины муниципальных маршрутов общественного транспорта полностью соответствуют новым требованиям властей.

- После всех проверочных процедур с 1 февраля только 15 муниципальных контрактов из 42 подтвердили свою реализацию и в настоящее время двигаются по новым требованиям, - сообщил замглавы администрации города Ислям Усеинов в эфире «Радио Крым».

По его словам, перевозчиков все равно пришлось пустить на маршруты - выбора не было, в обратном случае это могло дестабилизировать работу общественного транспорта в крымской столице. Что касается всех остальных маршрутов, то продолжается работа относительно обновления состава, требований к техническому оснащению и других условий, которые должны соблюдать перевозчики.

- Они двигаются по временным контрактам, процедура заключения муниципальных контрактов будет перезапущена, - добавил замглавы администрации города.

В рамках эксперимента в крымской столице начали следить за расписанием движения автобусов с 7 февраля. Предполагалось, что качество перевозок измениться в лучшую сторону уже к 1 марта. В дальнейшем с перевозчиками, которые нарушают установленные правила, муниципальные контракты будут расторгать.

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