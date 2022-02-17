Симферополь и Алушта 17 февраля частично остались без воды

По указанным адресам может быть временно снижено давление воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Симферополе и Алуште, в связи с плановыми ремонтными и восстановительными работами, по некоторым адресам 17 февраля может не быть воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Симферополе до 06.00 утра 18 февраля возможны отклонения от графика и перебои водоснабжения по адресам: улица Гурзуфская, улица М.Залки, улица Коцюбинского, улица Битакская, переулок Клинический, улица Солнечная, Бабушкина, Бетховина, Киевская, Федько, Грибоедова, Партизанская, улица Суходольная, улица Фурманова, улица Чапаева, улица Щорса, улица Бетховена, улица Лебедева, переулок Ладыгина,

Те же проблемы могут отмечаться и по таким адресам: переулок Гранитный, улица Тургенева, улица Фрунзе, улица Киевская (частично), улица Гаспринского, улица Ленинградская, улица Комсомольская, Крупская, Шмидта, микрорайон Солнечная долина, улица Воровского, улица Алуштинская, микрорайон Старый город, улица Ленина, улица Студенческая, улица 8 марта, улица Ефремова, улица Володарского, переулок Сквозной, улица Курчатова, пер. Подгорный, улица Краснознаменная, фабричный спуск, переулок Делегатский, переулок Скифский, улица Первомайская (частично), улица Ломоносова (частично), улица Беспалова (частично).

В Алуште же, до 17.00, в связи с плановыми восстановительными работами на водопроводной линии по адресу: село Рыбачье, улица Садовая, может не быть воды (снижено давление) по адресам: улица Садовая, улица Новоселов, улица Виноградная, улица Морская, улица Лучистая, улица Бедненко, улица Солнечная, переулок Октябрьский, переулок Горный.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 17 февраля отключат свет. На Крымском полуострове ремонтируют электросети.

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