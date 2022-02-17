Власти Симферополя намерены построить ливневую канализацию в микрорайоне Фонтаны

Улица действительно находится в плачевном состоянии. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

В Симферополе в районе улицы Мерджан намерены проложить ливневую канализацию. Об этом сообщил врио главы администрации крымской столицы Максим Балахонов.

Встретившись с жителями микрорайона Фонтаны, чиновник отметил, что улица Мерджан находится в плачевном состоянии. Из-за отсутствия ливневок, да и самого дорожного покрытия, местные жители не могут свободно передвигаться. По тем же причинам затруднен проезд личного транспорта и автомобилей экстренных служб.

- Улица включена в приоритетный Перечень по профилированию дорог Симферополя, - отметил врио главы администрации, подчеркнув, что уже в этом году запланированы проектно-изыскательские работы по прокладке ливневого коллектора в этом районе.

Ранее сообщалось, что три спортплощадки построят в Симферополе в 2022 году. На эти цели потребуется 16 миллионов рублей.

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