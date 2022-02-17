Из-за аварии часть Симферополя и пригорода осталась без воды 17 февраля

Краны будут сухими по указанным адресам до конца дня Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за аварии на сетях предприятия «Крымэнерго» и отсутствием электроэнергии на насосных станциях «Ключевая» и «Русская» часть Симферополя и некоторые прилегающие к нему села остались без воды. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до конца суток краны будут сухими по адресам: микрорайон «Фонтаны», село Обрыв, село Залесье; улица Байрам, улица Тегерек, улица Рериха, улица Янтарная (частично), улица Усадебная, улица Кипарисная, улица Хвойная, улица Звездная, улица 60 лет Октября, улица Аральская, улица 1 Конной Армии, улица Залесская, улица Табачная, улица Красных Зорь, улица Днепровская, улица Аянская, улица Димитрова, улица Целинная, улица Дружбы, улица Соколиная, улица Шевченко.

По тем же причинам до конца дня водоснабжение ограничено и следующим адресам: улица Баррикадная, переулок Баррикадный, улица Бастионная, улица Голубиная, улица Санитарная, улица Мускатная, улица Тополевая, улица Гавена, переулок Гавена, улица Сизаса, улица Толбухина, улица Сочинская, пер. Русский, улица Зенитная, улица Русская, улица Гражданская, улица Качинская, улица Батумская, улица Очаковская, улица Новороссийская, улица Миллера, улица Батурина, улица Ливневая, переулок Ореховый, улица Крымских Партизан, улица Трубаченко, переулок Батумский, а также прилегающие улицы и переулки.

Напомним, 17 февраля часть Симферополь и Алушта частично может остаться без воды ввиду плановых ремонтных и восстановительных работ.

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