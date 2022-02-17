В Алупкинском Доме культуры открыли киноконцертный зал на 450 мест

В Алупке дооснастили отремонтированный год назад Дом культуры. Фото: Янина Павленко/telegram

В Алупке год назад был завершен ремонт Дома культуры и теперь он полностью оснащен. В частности, в нем оборудовали современный киноконцертный зал на 450 мест. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Гордость ДК - современный киноконцертный зал, рассчитанный на 450 мест, и оборудованный по последнему слову техники. Ремонт, закупка техники и оборудования финансировались из бюджетов трех уровней, и этот результат - итог большой командной работы, которую лично держал на контроле глава республики, - сообщила градоначальница.

Она отметила, что пространство киноконцертного зала можно использовать и для театральных постановок, концертов, проведения мероприятий с максимальным погружением зрителей в атмосферу творчества.

Кроме того, в Доме культуры Алупки в настоящий момент открыты 13 клубных формирований и 8 любительских объединений: театральная студия, танцевальные коллективы, изостудия, студии журналистики, вокала и так далее. Всего в Доме культуры занимается около 450 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что всю центральную часть Ялты покрыли бесплатным WI-FI. Теперь курортный город обеспечен высокоскоростным интернетом.

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