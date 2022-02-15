Всю центральную часть Ялты покрыли бесплатным WI-FI

Точки доступа были установлены на Набережной, в Приморском и в Пионерском парках, в сквере имени Ломоносова, на улице Васильева и на площади Советской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ялте продолжают расширять сеть бесплатного WI-FI. Как рассказала глава курортного города Янина Павленко, теперь такой интернет появился в Симеизском парке.

Жители и гости курорта раньше часто жаловались на отсутствие бесплатных сетей на объекте, поэтому в администрации Ялты решили этот вопрос.

- Решить этот вопрос обещала в ходе встречи с жителями поселка. Бесплатный интернет в рамках сотрудничества предоставляет провайдер One City - нужно только пройти простую идентификацию, - говорит Павленко.

По ее словам, бесплатный WI-FI покрывает всю центральную часть города. Точки доступа были установлены на Набережной, в Приморском и в Пионерском парках, в сквере имени Ломоносова, на улице Васильева и на площади Советской.

В будущем бесплатный интернет появится в скверах имени Данилевского, имени М.П. Чеховой, в «Стахановском» и Годлевском сквере. Также WI-FI установят во всех общественных местах, где есть возможность провести сети.

Напомним, два года назад Набережная курортной столицы Крыма стала территорией бесплатного WI-FI. Жители и гости Ялты могут спокойно выйти в интернет из любой точки главной улицы города.

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