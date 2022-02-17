Аксенов пригласил Лукашенко в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Сергей Аксенов. Фото: страница Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Сергей Аксенов пригласил Александра Лукашенко на годовщину воссоединения Крыма с Россией, которая отмечается 18 марта. Как отметил глава республики, это соответствует духу отношений между народами и странами России и Белоруссии.

- Мы со своей стороны будем рады видеть Александра Григорьевича в Крыму и на годовщину воссоединения с Россией, и в любое другое время, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Как КП-Крым добавили в пресс-службе главы Республики Крым, направление официального приглашения президенту Белоруссии Александру Лукашенко все же является прерогативой президента Владимира Путина и МИД России.

Напомним, ранее крымские власти уже приглашали Александра Лукашенко посетить полуостров. Белорусский лидер отмечал, что такая договоренность действительно имеется с президентом РФ Владимиром Путиным.

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