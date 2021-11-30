Власти Крыма пригласили Лукашенко на полуостров

Белорусский лидер уже не раз делал заявления относительно статуса Крыма. Фото: Александр Лукашенко/Вконтакте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что Крым является не только фактически российским регионом, но и юридически относится к РФ. Такое заявление глава республики сделал во время интервью с генеральным директором международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым. Кроме того, белорусский лидер отметил, что уже есть определенная договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным о посещении полуострова.

В свою очередь, власти Крыма тоже выразили желание пригласить Александра Лукашенко в республику.

- Это подтверждает факт признания Крыма частью Российской Федерации уже и зарубежными политиками. Кроме того, мы ждем Александра Лукашенко в Крыму в декабре. Хотим, чтобы он увидел, что здесь изменилось. Пусть посмотрит, как живет полуостров, - заявил в комментарии КП-Крым Первый вице-спикер регионального парламента Ефим Фикс.

По его словам, посещение Крыма Александром Лукашенко пойдет на пользу не только России и Белоруссии, но и Европе.

- Безусловно, если будут поручения заключить экономическое соглашение с каким-либо регионом Белоруссии, мы пойдем на это. Мы уже обращались в Министерство иностранных дел с просьбой посодействовать в заключении межпарламентского соглашения между Госсоветом Крыма и законодательным органом Минской области. Это позволило бы обмениваться законодательным опытом, - заключил Ефим Фикс.

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