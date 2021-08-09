После последнего олигарха: Лукашенко назвал день признания Крыма частью РФ

В случае признания Минском статуса Крыма, отношения между Белоруссией и Украиной могут ухудшиться. Фото: Александр Лукашенко/Вконтакте

Белоруссия признает Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию, заявил в понедельник глава Белоруссии Александр Лукашенко в «Большом разговоре с президентом».

- Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет, – сказал Лукашенко, рассуждая на тему интеграции России и Белоруссии.

Он при этом подчеркнул, что готов пойти на это, хотя его «многое связывает».

- Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали – Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым признаю, и все остальное, – заявил Лукашенко.

Напомним, что ранее Минск рассматривал возможность возобновить авиасообщение с Крымом. Договоренность была достигнута между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой Александром Лукашенко. Изначально с этой инициативой выступил постпред РФ в республике Георгий Мурадов. Это особенно актуальный вопрос в условиях нарастания западной агрессии и санкций против Минска.

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