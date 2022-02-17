Керченский драмтеатр капитально отремонтируют за 233 миллиона рублей

На ремонт театра в Керчи потратят 233 млн рублей Фото: Архив "КП"

Здание Керченского драматического театра имени А.С. Пушкина намерены капитально отремонтировать. Как пишет КИА, соответствующий документ опубликован на сайте правительства Крыма.

К настоящему моменту определен подрядчик, который будет выполнять все работы - «ПРО КРЫМ ГРУПП». Стоимость контракта составит 232 миллиона 990 тысяч рублей.

- Определить ООО «ПРО КРЫМ ГРУПП» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт МБУК «ГДК», Республика Крым, город Керчь, улица Ленина, 46 с ценой контракта 232 990 000 рублей 00 копеек, - говорится в документе.

Уточняется, что все работы намерены завершить до конца декабря 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году на ремонт школ и детсадов Симферополя потратят 300 миллионов рублей. Средства выделены в рамках муниципальной программы.

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