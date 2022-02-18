В Симферополе после капремонта открылся детсад №62 «Малинка»

Капремонт детсада не проводили с 1962 года. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео/telegram

В Симферополе после капитального ремонта открылся 62-й детский сад «Малинка», сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Он был полтора года закрыт на капремонт. За это время полностью сделали кровлю, водоснабжение, теплоснабжение, групповые помещения, - сообщила начальник отдела дошкольного образования Татьяна Курова.

По ее словам, также была полностью благоустроена прилегающая к детсаду территория и построен новый забор. Все работы выполнялись за счет бюджетных средств города.

- Наш детский сад в январе этого года распахнул двери для детей. Мы были закрыты с июля 2020 года. До этого ремонт в дошкольном учреждении не проводился с 1962 года. Сейчас детский сад полностью преобразился, - сообщила заведующий МБДОУ №62 «Малинка» Татьяна Стахно.

От отметила, что детсад рассчитан на 145 человек. К настоящему моменту было принято более 70 человек в порядке электронной очереди, еще 70 детей были переведены с детсадов, где проводится капремонт.

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