В Симферополе водители-меломаны по ночам мешают спать горожанам

Житель Симферополя пожаловался на громкую музыку в автомобилях, проезжающих по ночам мимо МКД. Фото: скриншот из видео

Симферополец пожаловался на водителей-меломанов, которые по ночам мешают спать не только ему, но и всем жителям многоквартирного дома на перекрестке улиц Самокиша и Севастопольской. Как пишет КИА, такая «дискотека на колесах» мешает ночному отдыху горожан уже не первый год.

- На протяжении многих лет жильцы многоквартирных домов, расположенных на перекрестке: улиц Самокиша и Севастопольская ночью не спят. Вся проблема в том, что водители подъезжают к светофору с орущей музыкой. Это лишь один из примеров моей съемки. На протяжении всей ночи мы это все слышим от десяти и более раз. Каждую ночь! 365 дней в году, - пишет возмущенный симферополец в соцсетях.

Стоит отметить, что за 2021 год силовики пресекли 1040 фактов нарушений тишины в Крыму. Оштрафовали 435 человек на общую сумму в 378 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ялте возмущены прогулками коней по ночному городу. Лошадей можно увидеть на центральной улице курорта.

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