В Ялте возмущены прогулками коней по ночному городу

Лошади гуляют ночью по Ялте. Фото: Александр Александрович/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

В соцсети появились фото скакунов, которые с наступлением темноты появляются на дорогах Ялты.

- Вопрос от водителей, к мэру (глава администрации Ялты Янина Павленко, - от авт.): до каких пор будут продолжаться ночные лошадиные прогулки по центральным улицам Ялты?! Кони скачут по улице Московская! Где хозяева животных? – такой пост появился в соцсети.

Очевидец выложил на всеобщее обозрение фото с лошадями, которые бредут по какой-то дороге. Судя по светодиодным украшениям на фонарных столбах - это город.

Пользователи живо прокомментировали пост: «Есть приюты для собак, кошек, пора и для коней что-то придумать. А если серьезно, то нужно хозяина строго наказать!»; «Смешного мало, ведь из-за этих гулен может произойти серьезное ДТП»; «Прогулочные лошадки, а хозяин в Васильевке живет».

Тревожные сигналы о бесхозных лошадях - это не новость для города счастья. Был уже прецедент, когда животное едва не устроило ДТП в Ялте.

В Симферополе конь спровоцировала аварию, вырвавшись из рук хозяина, который вел его.

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