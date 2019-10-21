Это не пробка. Это конь! Животное едва не устроило ДТП в Ялте

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-21T14:21:31+03:00

Лошадь едва не попала под колеса машины. Автолюбители дождались пока животное ушло с проезжей части. Фото: Viktoriya Sakun/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

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Туманное утро. Белая лошадка невозмутимо стоит посреди дороги, освещенная фарами автомобиля.

- Вот такие пробки бывают в 6 часов утра в Ялте! Будьте бдительны! – автор Viktoriya Sakun, комментируя свою фотографию, ставит смайлик-улыбку.

Коня, который выскочил на дорогу из тумана, водитель вовремя заметил и ДТП удалось избежать.

- Возле газовой заправки лошадку увидели, - рассказала КП-Крым пользователь Viktoriya Sakun.

Красивое, с налетом сказочности фото развеселило соцсети. Одни заявили, что всем принцессам пора мобилизоваться, поскольку принц уже где-то совсем рядом. Вторые радостно заметили: - Это не пробка. Это конь, который пошел искать ежика в тумане.

Третьи же категорично заявили, что могла произойти авария и хозяев животного нужно привлечь к ответственности.

Вспомнили пользователи, что совсем недавно по улицам Гурзуфа за людьми гонялся дикий кабанчик. На Крымском полуострове не соскучишься!

ИСТОЧНИК KP.RU